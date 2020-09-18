Son Dakika: Mersinli şehidin şahadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı
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Son Dakika: Mersinli şehidin şahadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersinli şehidin şahadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı.

18.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 01:37

Mersinli şehidin şahadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı

KARAMAN - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı.

Uzman Çavuş Gökhan Kılınç (32), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düştü. Uzman Çavuş Kılınç'ın şehadet haberi Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kader 2 Sitesi A Blok'ta oturan eşi Hatice Kılınç'a Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve askeri heyet tarafından verildi. Şehit eşinin oturduğu binaya dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehit eşi Hatice Kılınç, bir süre sonra 1.5 ve 3.5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte valiliğin tahsis ettiği araçla memleketleri Mersin'in Mut ilçesine gitmek üzere Karaman'dan ayrıldı. Şehidin eşi ve çocuklarının bulunduğu araca polis ve sağlık ekibi de eşlik etti.

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Son Dakika: Mersinli şehidin şahadet haberi Karaman'da oturan eşine ulaştı

Kaynak: İHA

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