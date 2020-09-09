Yat turunda koronavirüse tehdidine rağmen tepki çeken görüntüler Mersin'in Silifke ilçesinde kıyılarda düzenlenen ve korona önlemlerine uyulmayan yat turlarında, maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen yat turlarında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Düzenlenen yat turlarında, organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynadığı, bazılarının ise halay çektiği görüldü. Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı. Kalabalık ortamda köpük banyosu da yapıldı. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler, izleyenlerin de tepkisini çekti.

"VAY HALİMİZE"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bazı kullanıcılardan biri, "İnsanlara niye covid-19 bulaşıyor diye sormayalım örneği bu vay halimize" yorumu yaptı. Bir kullanıcı ise, "Korona bitmiş tekneye gelmiyormuş" yorumuyla tepkisini esprili bir dille ortaya koydu.

Kaynak: DHA