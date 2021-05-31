Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mamure Kalesi restorasyon çalışmalarını inceledi
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Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mamure Kalesi restorasyon çalışmalarını inceledi

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mamure Kalesi restorasyon çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Anamur ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Mamure Kalesi ve içindeki camide incelemede bulundu.

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Anamur ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Mamure Kalesi ve içindeki camide incelemede bulundu.

Deniz, Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Murat Tülü ve Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, kaleyi ziyaret etti, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mamure Kalesi restorasyon çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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