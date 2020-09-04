Mersin Üniversitesine "SPY cihazı" bağışlandı
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Mersin Üniversitesine "SPY cihazı" bağışlandı

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesine (MEÜ) SPY Floresans görüntüleme cihazı bağışında bulundu.

04.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:38

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesine (MEÜ) SPY Floresans görüntüleme cihazı bağışında bulundu.

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda cerrahi tedavilerin muhtemel komplikasyonlarını azaltan ve ameliyat kalitesini artıran 800 bin lira değerindeki cihazın bağışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Abeş, törende yaptığı konuşmada, vakıf olarak devlet hastaneleri ile devlet üniversite hastanelerine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Vakıf olarak çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Abeş, "Bu cihaz 25. bağışımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu cihazı kullanacak hocalarımıza mikrocerrahi kursları düzenleyerek, yurt dışında eğitim imkanları sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Bunun dışından vakıf olarak iş kazalarının önlenmesi için de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.

MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı da cihazın başarılı çalışmalara ve tıbbi araştırmalara ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Cihazı birçok bölümde aktif olarak kullanacaklarını ifade eden Çamsarı, "Bir dokunun canlılığını ve işlerliğini görerek tahmin etmek başka, somut olarak ortaya koyabilmek başka. Burada hatayı neredeyse sıfıra indirme şansımız var. Hastanın herhangi bir organından gereğinden fazla kayıp olmasını engelleme şansınız var." ifadesini kullandı.

MEÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Ünal ise cihazla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Tören bağış protokolünün imzalanmasıyla son buldu.

Mersin Üniversitesine 'SPY cihazı' bağışlandı

Kaynak: AA

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