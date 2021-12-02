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Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

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Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Üniversitesi ve Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hem öğrencilerin hem de personelin sosyal ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlayan 'Genç Ofis', Çiftlikköy Kampüsünde açıldı.

MERSİN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Üniversitesi ve Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hem öğrencilerin hem de personelin sosyal ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlayan 'Genç Ofis', Çiftlikköy Kampüsünde açıldı.

Genç Ofisin açılış törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Genç Kızılay gönüllüleri, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Su, açılışını gerçekleştirdikleri Genç Ofiste gençlerin keyifle vakit geçirmelerini temenni ederek, ofisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Genç Ofis açıldı.

Genç Ofisi Rektör Çamsarı ile birlikte gezen Vali Su, öğrencilerle sohbet etti ve Genç Ofis bahçesinde öğrenciler tarafından seslendirilen müzik dinletisine katıldı.

Çiftlikköy Kampüsü Merkezi Kütüphanesi yanında, öğrencilerin hem eğlenebileceği hem de ders çalışabileceği bir ortam sağlayan Genç Ofiste; bağlama, gitar, İngilizce, keman, satranç eğitimleri verilmesinin yanında, köy okullarına yardım, çevre temizliği gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek. - MERSİN

Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

Mersin Üniversitesinde 'Genç Ofis' açıldı

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