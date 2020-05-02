MERSİN ŞEHİR VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE GÜNDE 400 ADET 'MASKE' ÜRETİLİYOR

MERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ekipmanların yanı sıra terzihanede de gönüllü olarak maske üretimi yapılıyor.

MERSİN Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ekipmanların yanı sıra terzihanede de gönüllü olarak maske üretimi yapılıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber eden Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi, kendi maskesini üretmeye başladı. Hastanenin alt katında bulunan atölyede terziler tarafından günde yaklaşık 400 adet maske üretiliyor. Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.

'BİZİM ATÖLYEMİZ VAR'

Maske üretimi ile ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, "Sağlık Bakanlığımız gerekli kişisel koruyucu ekipman ve maske konusunda gerekli desteği bize sağlıyor. Bizim atölyemiz var. Bu atölyede dikiş makinelerimiz ve terzilerimiz mevcut. Kendimiz pandeminin en başında beri cerrahi maskemizi kendimiz üretiyoruz. Günde yaklaşık 400 adet maske üretiliyor. Ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanları arkadaşlarımıza veriyoruz dedi.

Kaynak: DHA