Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan ziyaret

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ali Durmaz'ı ziyaret etti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akduman beraberindekilerle birlikte Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akduman, göreve atanan Durmaz'a görevinde başarılar diledi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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