MERSİN LGS'de Türkiye birincisi Sınavda zorlandım

LGS'de Türkiye birincisi Sınavda zorlandım

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Viranşehir 75.Yıl Ortaokulu öğrencisi Mert Ali Korkmaz, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)?de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Mert Ali Korkmaz, birinciliği elde etmenin sevinicini, Deniz Astsubayı baba Yavuz Korkmaz, annesi Semra Korkmaz ve kız kardeşi Ceren ile paylaştı. Yoğun tempo sonucu emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mert Ali Korkmaz, başarısında katkısı olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Başarısını düzenli ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu belirten Korkmaz, Sınava hazırlanırken müzik dinledim, spor yaptım, eğlendim. Bunların bir yanında da düzenli ve disiplinli olarak çalıştım. Sürekli test çözdüm, konularda anlamadığım yerleri tekrar ettim. En büyük desteğim ailem oldu. Babama, anneme, kız kardeşime çok teşekkür ederim. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Sınav benim için biraz zorlayıcı geçti. Ama üstesinden gelebildim. Hayalim ilerde beyin cerrahı olmak. Bunun içinde güzel bir liseye gitmek istiyorum dedi.

Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyede bulunan Korkmaz, LGS'ye girecek tüm öğrencilere de eğer dikkatleri dağıldıkları anda durup dinlenmeliler. Sınav ortasında herkesin başına gelebiliyor. Benim de başıma geliyor. Biran aklıma çok farklı bir olay geliyor zihnim o sırada duruyor. Strese girmemek için de iki dakika dinleniyorum. O soruyu boş bırakıp bir sonraki soruya geçiyorum. Öğrencilerin bu gibi durumlarda çok fazla inatçı olmamaları gerekir diye konuştu.

'GURUR DUYDUK'

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen ev hanımı Anne Semra Korkmaz ise şöyle konuştu Oğlumla gurur duyuyorum. Bebekliğinden bu yana benim için gurur kaynağı oldu. Başarısı benim için tesadüf değil, bu başarıyı bekliyordum. Mert, düzenli, programlı çalışan bir öğrenci. Ben de kendisine manevi destek oldum. Hep yanındaydım, başaracağına inanıyordum bu yönde oğlumu hep motive ettim. Tüm ailelerin bu sevinci yaşamasını dilerim. Tüm velilere sesleniyorum sınava girecek çocuklarınızı kesinlikle sıkmayın. Beklentilerinizi yüksek tutmayın. Çocuk her türlü zaten özeldir. 'Sen bunu yaparsın' demeden çocuklarına güvenip manevi desteklerini esirgemesinler. Bu davranış ve tutumlar üstün başarıyı çok rahat sağlar.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mert Ali Korkmaz ve ailesini makamında ağırladı. Aileye çiçek veren Tarhan, burs sözü vererek bu başarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA