MERSİN Kızılay, Mersin'de bağışçılarını plaket ve madalya ile ödüllendirdi

Kızılay, Mersin'de bağışçılarını plaket ve madalya ile ödüllendirdi

MERSİN'de, Türk Kızılayı tarafından organize edilen törenle, düzenli olarak kan bağışlayan 175 kişiye madalya ve plaket takdim edildi.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bir otelde organize edilen törene Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı ve kan bağışçıları katıldı.

Konuşmasında kan bağışının önemini vurgulayan Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, "Vereceğimiz madalya ve plaketler çok ciddi bir emeğin ürünü. Yaklaşık 10 yıllık, 15 yıllık uzun bir süreç. Hem ulvi bir gaye var hem de bir sabır var. Her ikisi de alkışlanmaya değer" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından; bugüne kadar 45 kan bağışında bulunan 7 kişiye plaket, 35 bağışta bulunan 24 kişiye altın madalya, 25 bağışta bulunan 144 kişiye ise gümüş madalya takdim edildi.

Kaynak: DHA