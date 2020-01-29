Mersin kayıp çiftçi ali kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulundu-arşiv
Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulunduMERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.
Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulundu
MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.
Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar, 37 gün sonra karların erimesiyle bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısı, Kaçar'ın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.
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Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)