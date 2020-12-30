Mersin'in neyi meşhur? Mersin'in meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Mersin'in nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Mersin'in nesi meşhur, neyi meşhur? Mersin'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Mersin'in en meşhur içecekleri nelerdir? Mersin'in en meşhur yemekleri, Mersin'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Mersin'in neyi meşhurdur, Mersin'in nesi meşhur? Mersin'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

MERSİN'İN NEYİ MEŞHUR?

Mersin ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tantuni

Gölevez

Tarsus Lahmacunu

Tarsus Yayla Bandırması

Ciğer

Kerebiç

Cezerye

Tarsus Kebabı

Kaynar

Batırık

Mersin Sıkması

Mersin'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.