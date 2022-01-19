Mersin'in iki ilçesinde daha kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında bugün ve yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yüksek rakımdaki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Gülnar ilçesinde Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumlarında, Silifke ilçesinde de 3 mahalledeki ilk ve ortaokullarda kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

AA - Son Dakika Haberleri