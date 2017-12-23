Mersin'e Göçle Gelen Kadınlara Ücretsiz Eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente göçle gelen kadınların sosyal, eğitsel ve mesleki yönden kendilerini geliştirmeleri sağlamak amacıyla dekoratif ev aksesuarı ve step-aerobik kursları veriyor.



Kadın dostu bir kent olmak içen çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kadın Spor ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Mersin'e göç ederek yerleşmiş kadınlara ücretsiz eğitim veriyor. Merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yer alan ve İhsaniye Mahallesi Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklığıyla hayata geçirilen Kadın Spor ve Mesleki Eğitim Merkezi Projesi sayesinde kadınlar hem spor yapıyor hem de evlerindeki ürünleri değerlendirerek yeni ürünler üretiyor.



Kadınların topluma adaptasyonunun ve ekonomik hayata katılımının sağlanmasının hedeflendiği projeyle merkez sayesinde benzer durumdaki diğer kadınlara model teşkil etmeleri ve sosyal uyum konularındaki kazanımlarının daha geniş alanlara yayılması da amaçlanıyor. 2016 yılında dekoratif deri yastık dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve step-aerobik kursları ile eğitim veren merkezde, 2017 yılında da dekoratif ev aksesuarı ve step-aerobik kursları verilmeye devam ediyor. Kadınlar dekoratif ev aksesuarı kursu sayesinde evde kullandıkları örtü ve nakışlarını değerlendirerek daha modern bir hale getirebiliyorken, step-aerobik kursları ile de sağlıklı yaşam konusunda bilinç kazanıyor.



"Köhne ve ara bir yerde gibi görünen kurs merkezimizin aslında ne kadar işe yaradığını görüyoruz"



Merkezde eğitim gören kadınların el becerilerini geliştirerek, ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyleyen İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz, "Öncelikle bu merkezi bize sağlayan, kiramızı ödeyen ve eksik ihtiyaçlarımızı gideren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada kızına çeyiz yapmak isteyen, torununa nevresimlerini diken, kendi evi için bir şeyler üreten kadınlarımız var. Bir spor merkezinin de şu anda ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz ve spor kursumuza da katılım oldukça kalabalık" dedi.



Merkez kursa katılan Dürdane Gürbüz ise "Ben göğüs kanseriydim ve bana psikiyatriye git diye tedavi önerdiler. Ben de tek başıma gitmek istemedim. Tesadüfen burayı gördüm. Bana burası terapi gibi geldi ve bizler burada çok çeşitli işler yaptık. Burada pike süslüyoruz, nevresim dikiyoruz, masa örtüleri, kırk yama, yatak örtüsü, kırlent, bebek battaniyeleri gibi akla gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Benim gibi hasta olanlar muhakkak böyle kurslara gelsinler" şeklinde konuştu.



Kursiyer Gülcan Avcı da "Burada torunlarıma, kızlarıma nevresimden oturma minderine kadar birçok şey diktim. Ben kanser hastasıyım aynı zamanda. Ama buradan kopmak istemiyorum, burası bana çok iyi geliyor. Bunlarla uğraşmak da güzel. Buradan ev hanımlarına sesleniyorum ve evde boş oturmayın diyorum. İnsanlar burada hem zaman geçiriyor hem bir şeyler üretiyor hem de hastalar için bir terapi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



3,5 yıl önce Mardin'den Mersin'e taşınan Meryem Bademci, "Ben burayı internetten buldum ve geldim. Daha önceden dikiş dikmeyi biliyordum ama bu kadar ayrıntılı değildi. Burada daha güzel şeyler üretmeye başladık. Nevresim, pike, çocuk yorganı gibi birçok şey yapma fırsatımız oldu burada" ifadelerini kullandı.



20 yıl önce Şırnak'ın Cizre ilçesinden Mersin'e gelen Naciye İduğ ise "Bizler burada her şeyden önce iyi birer aile olduk, iyi arkadaşlar bulduk. Ben ev hanımıyım ve buradan ev hanımlarına şunları söylemek istiyorum, kocalarınızın eline bakmayın, sizler de ailenize destek olun. Evimize bir katkımız olsun, paramızı kendimiz kazanıp harcayalım istiyorum" dedi.



2016 yılı Temmuz ayında başlayan ve 52 kursiyer kadına eğitim veren Kadın Spor ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde, 2017 yılında ise 100 kursiyer kadına eğitim alıyor. - MERSİN