Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor
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Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Helenistik Dönem'in önemli yerleşim yerlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki Olba Antik Kenti'nde, yeni dönem arkeolojik kazılar devam ediyor.

Helenistik Dönem'in önemli yerleşim yerlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki Olba Antik Kenti'nde, yeni dönem arkeolojik kazılar devam ediyor.

Olba Krallığı'nın merkezi ve önemli ticaret merkezi olarak bilinen antik kentte, temmuzda başlayan sezon kazıları, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Yeğin başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Yeğin, gazetecilere, antik kentin tarihi Kilikya bölgesinde yer aldığını belirterek, "Özellikle Akropolis olarak adlandırılan yerde yaptığımız çalışmalarda, kentin tarihini Milattan Önce 5 bin 500'lere kadar götürebileceğimize dair sonuçlara ulaştık. Burada ele geçen erken Tunç Çağı seramikleri bizlere bu verileri sundu. Buranın, en güçlü dönemlerini Helenistik Roma ve erken Hristiyanlık zamanlarında yaşadığını, bu dönemlerde kentin çok önemli bir merkez olduğunu görüyoruz." dedi.

Yapılarda, Hristiyanlık izlerinin tespit edildiğini aktaran Yeğin, "Olba'da şimdiye kadar 10 kilise tespit ettik. 5. ve 6. yüzyıl olarak tarihlenen Hristiyanlık Dönemi'ne ait bir manastıra çalışıyoruz. Buranın, Dağlık Kilikya olarak adlandırılan bölgede Alahan Manastırı dışında kazı yapılan tek manastır olduğunu söyleyebiliyoruz." diye konuştu.

Yeğin, antik kentteki kazıların uzun bir geçmişinin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda en büyük amacımız, kazı sonuçlarını restorasyon faaliyetleriyle somutlaştırarak daha iyi bir noktaya getirmek. 2021 yılı itibarıyla Olba kazıları, Türk Tarih Kurumu'nun desteklediği proje kapsamına alındı. Bu kapsamda kazılarımız 12 ay devam edebilecek. Bu aşamada da restoratörlerimiz, uzman arkeologlarımız, öğrencilerimiz ve genç gönüllü arkadaşlarımızla antik kenti daha iyi bir pozisyona getirmeye çalışacağız. Olba'nın potansiyeli çok geniş. Bu kapsamda burada çalışacak iş gücüne de ihtiyacımız olacak."

Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor
Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor
Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor
Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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