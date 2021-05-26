Mersin'de yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaralı bulunan leylek, Tarsus Doğa Parkı'nda tedavi altına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaralı bulunan leylek, Tarsus Doğa Parkı'nda tedavi altına alındı.
Kale Mahallesi Kozağacı mevkiinde vatandaşların bulduğu, kanadı yaralı ve bitkin haldeki leylek, belediye ekiplerince teslim alınarak tedavi edilmek üzere Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.
Yaralı leyleğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt