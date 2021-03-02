Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerinde salep üretimine başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın 1500 rakımlı arazilerinde salep üretimine başlayan üreticiler, üründen verim almanın sevinci yaşıyor.

İlçede oturan Adem Aslan, Hakan Arslan ve İlyas Kalay, salep üretmek için Toros Dağları'nın eteklerindeki 1500 rakımlı atıl durumdaki arazilerde çalışma yaptı.

Çalışmalarını tamamlayıp Erdemli Toros Dağ Salebi Üreticileri Derneğini kuran 3 arkadaş, ilçenin yüksek kesimlerindeki bölgelerde salep üretimine başladı.

Erdemli Toros Dağ Salebi Üreticileri Derneği Başkanı görevini de yürüten üretici Adem Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun uğraşlar sonucu üretime başladıkları bölgeyi "dağ salebi" merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üretimi doğal ortamda yaptıklarını anlatan Aslan, "Dondurma üreticileri dondurmaya rayiha katmak için dağ salebi arıyor. Bu talebi, Toros Dağları'ndan karşılamak istiyoruz. 'Beyaz altın' olarak bilinen salebi Toroslar'da yetiştirmek için yola çıktık. Geldiğimiz noktada başarılı olduğumuzu görünce mutlu olduk. Hem Toroslar'ın zirvesinde atıl kalan araziler değerlendirilmiş olacak hem de bu arazilerde salep yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.

İlyas Kalay da emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını dile getirerek, "3 girişimci olarak deneme dikimini yapıp başarılı olduk. Yaylada boş arazisi olanlara tavsiye ediyoruz. Salebin pazar sorunu yok. Salep bitkisi, çiçek halinde satıldığında kilosu 80 liradan, kurutulmuş ise 120 liradan satın alınıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez