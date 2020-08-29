Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı

Doğu Akdeniz'in önemli tarım kentlerinden Mersin'de balık sayısının artırılması ve balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi için tatlısu kaynaklarına 113 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

29.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:24

Doğu Akdeniz'in önemli tarım kentlerinden Mersin'de balık sayısının artırılması ve balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi için tatlısu kaynaklarına 113 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 113 bin aynalı sazan yavrusu kente getirildi.

Yavrular, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 19 göl ve gölet ile tatlısu kaynaklarıyla buluşturuldu.

"Mersin su kaynakları açısından zengin bir il"

Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Nevzat Zayim, AA muhabirine, kentte son dönemlerde çok sayıda gölet yapıldığını söyledi.

Yeni yapılan göletlere, balık popülasyonunun artırılması için 113 bin aynalı sazan yavrusu bıraktıklarını ifade eden Zayim, balıkların 40 santimetre büyüklüğe ulaştığında avlanabileceğini kaydetti.

Kentteki su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Zayim, şöyle devam etti:

"Mersin'in hemen hemen her ilçesinde bir alabalık tesisi bulmak mümkün. Kentimiz, deniz balığı avcılığında da ön sıralarda. Kentte çok büyük balık yetiştiriciliği yapılan çiftliklerimiz de mevcut. Bunlar Akdeniz'de kiralanan deniz sahalarında yapılıyor. Üretim kapasitemiz yaklaşık 23 bin ton civarında. İç sulardaki tesislerimizle beraber ilimiz genelinde yaklaşık 40 bin ton balık üretiliyor. Burada üretilen balıklarımız Türkiye'ye dağıtılıyor."

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da bırakılan balıklarla ilgili en az bir üreme dönemi avcılık yapılmaması uyarısında bulundu.

Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kaynak: AA

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