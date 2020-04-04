Mersin'de tarımsal üretim devam ediyor
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Koronavirüs, Arif Abalı, Mersin, Güncel

Mersin'de tarımsal üretim devam ediyor

MERSİN'de, tarımsal üretim, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında devam ediyor.

04.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:27
Mersin'de tarımsal üretim devam ediyor

MERSİN'de, tarımsal üretim, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, tarımsal üretimin devam ettiğini belirterek, vatandaşların rahat olmasını istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarda gıda tedirginliği yaşanırken, tarımsal üretim ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Mersin'de üretim, tedbirler altında hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı tarım ve hayvancılıkta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Mersin'de birçok ürünün birincil olarak üretidliğinin altını çizen Abalı, "Limon, muz, çilek, erik, keçiboynuzunda birinciyiz. Dün olduğu gibi bu günde üretime devam ediyoruz. Herhangi bir aksaklık yaşanmamakta. Denizde balıkçılarımız yasak gelinceye kadar avlanmaya devam etmekte. Toroslar'da hayvancılarımız üretime devam etmekte. Yörüklerimiz kısa süre sonra yaylalara tekrar çıkacaklar. Bizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üretime elimizden geldiği kadar katkı vermekteyiz. Gıda denetçisi ekiplerimiz de sokak sokak gezerek denetimlerine devam etmekte" dedi.Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı ise 13 ilçede ve kent merkezinde üretimin devam ettiğini söyledi. Sakallı, üretim sırasında koronavirüs tehdidine karşı çiftçiyi bilinçlendiklerini ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.


Kaynak: DHA

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