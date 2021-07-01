Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
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Otomobilin çarptığı iki kadın öldü

Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aydınlar Mahallesinde Zekeriya S'nin kullandığı 33 VCU 19 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'e çarptı.

Topak ve Gülmez, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü
Otomobilin çarptığı iki kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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