Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
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Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı Mersin'in Silifke İlçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı.

Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Yaralılardan bir bölümünün tedavileri, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, saat sabaha karşı 04.00, Silifke İlçesi Kapızlı mevkiinde park halinde ki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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Silifke'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı - Haberler
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