Mersin'de, MHP'den İstifa Eden Başkanvekili ve Meclis Üyeleri İyi Parti'ye Geçti

MERSİN'de geçen ay düzenledikleri basın toplantısı ile MHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve beraberindeki meclis üyeleri, bugün düzenlenen törenle İYİ Parti saflarına katıldı. Daha önce İYİ Parti'ye geçen Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, "Halen bizi Milliyetçi Hareket Partisi'nde zannedenler var. Bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli" dedi.

Kent merkezindeki salonda düzenlenen törene, MHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve beraberindeki meclis üyeleri ile daha önce İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Partili milletvekilleri Behiç Çelik ve Hakan Sıdalı, İl Başkanı Servet Koca, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'BİZİ MHP'DE ZANNEDENLER VAR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kendisine ve belediyeye yönelik kumpaslar kurulduğunu belirtti. Kocamaz, "15 Temmuz sonrasında belediyemize bir kumpas kuruldu ve adeta ömrü bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainlerle mücadeleyle geçmiş Burhanettin Kocamaz'ın üzerine yafta yapıştırmaya çalıştılar. Çok şükür abdestimizden yoktu, namazımızdan da şüphemiz olmayacaktı. Neticede bir kısım arkadaşlarımız maalesef gözaltına alındı. Bir kısmı tutuklandı ama ilk gün söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasında olduk. Ne dedik? 'Bu belediyede Apo'cu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz' dedik. İnsanlarımızı sadece Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'de olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü halen bizi Milliyetçi Hareket Partisi'nde zannedenler var. Bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli" dedi.

İYİ Parti milletvekilleri Behiç Çelik ve Hakan Sıdalı da yerel seçimlerde zafere ulaşacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından geçen 19 Aralık'ta MHP'den istifa ettiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan, meclis üyeleri Mustafa Talip Kara, Levent Dölek, Veli Şahman, Abdullah Yılmaz, Mehmet Özgür Sanal, Serdar Arslan, Arif Çinko ve Bilal Candan İYİ Parti'ye katıldı. Tufan'ın rozetini Burhanettin Kocamaz taktı.

- Mersin

Kaynak: DHA