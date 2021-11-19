Mersin'de marketin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Mersin'de marketin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de marketin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin marketin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin marketin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.H. (18) idaresindeki 33 SAA 075 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir marketin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ve vatandaşların yardım etmeye çalışması çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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