MERSİN'DE, KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
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MERSİN'DE, KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 10 Nisan Cumartesi erken saatlerde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran kar yağışında bir yandan yolları açarken, bir yandan da mahsur kalan araçları, vatandaşları ve hayvanları kurtardı.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 10 Nisan Cumartesi erken saatlerde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran kar yağışında bir yandan yolları açarken, bir yandan da mahsur kalan araçları, vatandaşları ve hayvanları kurtardı.

Kar yağışının en yoğun olduğu ilçelerden Toroslar'ın yüksek kesimlerinde Büyükşehir ekiplerinin karla olan mücadelesi sabaha karşı başladı. İlçenin Atlılar (Sadiye), Değnek, Tırtar, Yavca ve Aslanköy Mahalleleri'nde yoğunluğunu gösteren kar yağışında ana arterler ulaşım için açılırken, yolda kalan Yörük vatandaşın imdadına da Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri yetişti. Üzeri yem yüklü katırı ile Arslanköy'de yolda kalan ve evine ulaşamayan vatandaş, Büyükşehir ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yörük vatandaşı ve üzeri yem yüklü katırı evine kadar götürdü. Çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eden vatandaş, "Başkanımız'a çok teşekkür ediyorum yolumuzu açtırdığı için" dedi. Toroslar'da 8 araçla çalışan ekipler, kar yağışının sürdüğü alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Karla mücadele ekiplerinin Erdemli ilçesinde de kar mesaisi sabaha karşı başladı. Kardan kapanan yolları açmakla işe başlayan ekipler, sabah saatlerinde ise mermer ocağında çalışan işçileri taşırken kardan kapanan yolda mahsur kalan servis aracını kurtardı. Büyükşehir'in yolu açmasıyla işçiler güvenli bir şekilde yeniden yola koyuldu. Erdemli'de Sorgun ve Toros Mahallesi ile Ayrancı yolu arasında, Albeyli, Elbeyli, Yağda ve Harfilli grup yolunda, Yağda, Aydınlar, Sarıkaya ve Kızılen hattında, Hacıalanı yolu ve Karakız Göleti bölgesinde 4 araç ve 8 personel olarak karla mücadele yürüten ekipler, yolda kalan araç sürücülerinin de imdadına yetişiyor.

KAR YAĞIŞI İLE AĞILINDA MAHSUR KALDI

Büyükşehir ekipleri, yine Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde de bir kurtarma mücadelesine imza attı. Kopankavak mevkiindeki koyun ağılına giden Hatun Dikmen, kar yağışı ile ağılında mahsur kaldı. Hatun Dikmen'i Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İtfaiye Dairesi ekipleri kurtardı. Ağılından kurtarılan Hatun Dikmen, "Koyun ağılımda kardan kapandık, mahsur kaldık. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun ekipleriyle geldi. Burda bizim yolumuzu açtı. Allah razı olsun Başkanımızdan" diye konuştu.

Toros Mahallesi Muhtar Azası Mehmet Uçkaç, "Arkadaşlar gereken her türlü şeyi yaptılar. Yolumuzu açtılar. Başkanımız'a da teşekkür ediyoruz" dedi. Ekipler daha sonra Sorgun Mahallesi'nde yolu kapanan hayvan üreticilerinin de yolunu açtı.

Yoğun kar yağışından etkilenen bir diğer ilçe de Gülnar oldu. Karla mücadele ekipleri Çukurasma, Kurbağa, Üçoluk, Taşoluk, Yarmasu, İshaklar, Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar, Kuskan, Gezende, Köseçobanlı, Yassıbağ ve Akova Mahalleri'nde sabah 07.00'den itibaren yürüttükleri çalışmalarda hem yol açtı hem mahsur kalanları kurtardı. Gülnar'da ekipler gelen ihbar üzerine gittiği Örenpınar ve Çukurkonak Mahallesi arasındaki Döşeme mevkiinde mahsur kalan yem yüklü 4 TIR'ı ve sürücüleri ile 4 otomobili kurtardı. Tipi nedeniyle yolların sık sık karla kapandığı ilçede 4 araç ve 12 personel ile yürütülen mücadele sayesinde tüm yollar açıldı.

MERSİN'DE, KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
MERSİN'DE, KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
MERSİN'DE, KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
MERSİN'DE, KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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