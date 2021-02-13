Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

13.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:38
Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 mahalledeki kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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