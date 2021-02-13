Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
13.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:38
Mersin'in Erdemli ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 mahalledeki kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez