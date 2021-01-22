Mersin'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
22.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:33
Mersin'in Erdemli ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Emin Yıldırım'ın cenazesi defnedildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Emin Yıldırım'ın cenazesi defnedildi.
Tömük Asri Mezarlığına getirilen Yıldırım'ın naaşı, sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Mustafa Akgül ve askeri erkan katıldı.
Yıldırım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez