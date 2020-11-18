Mersin'de görme engellilere "akıllı baston" desteği
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Mersin'de görme engellilere "akıllı baston" desteği

18.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:58
Mersin'de görme engellilere

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 5 görme engelli çocuğa "akıllı baston" hediye edildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 5 görme engelli çocuğa "akıllı baston" hediye edildi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Hayallerimize Koşuyoruz Projesi" kapsamında ilk etapta alınan 10 "akıllı baston" görme engellilere dağıtıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve beraberindekiler, Çay Mahallesi'ndeki 5 görme engelli çocuğu evinde ziyaret ederek, akıllı baston hediye etti.

Hediyelerine kavuşan görme engeliler büyük mutluluk yaşadı.

Ökkeş Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bastonların görme engellilerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Ev ev dolaşıp akıllı baston hediye ettiklerini dile getiren Demir, "Çocukların motivasyonlarını, eğitimlerini, kültür ve sanatlarını daha rahat yapabilmeleri için bu projemizi hazırladık. Mersin'de ve Türkiye'de bir ilk oldu. İnşallah güzel bir örnek teşkil eder. Bu proje kapsamında ilk etapta 10 çocuğumuza akıllı baston aldık. Bu sayıyı artarak devam ettireceğiz. Çocukların sevinci ve heyecanı bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Baston hediye edilen görme engelli Semih Buğday ise bastonun birçok özelliğinin olduğunu belirterek, hediyeden dolayı çok mutluluk duyduğunu aktardı.

Buğday, daha sonra darbukasıyla kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Akıllı bastonun özellikleri

Akıllı baston, görme engellileri, göğüs ve baş hizasındaki engelleri görerek uyarıyor. Akıllı telefona bağlanarak kullanılan baston, mobil uygulamalarla da entegre olabiliyor. Akıllı bastonun komut verebilmek için bir dokunmatik alanı, istenildiğinde sesli komut vermek için bir mikrofonu, pusulası ve hoparlörü bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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