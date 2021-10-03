MERSİN'DE GORAN BREGOVİC KONSERİ

MERSİN (DHA) - 19'UNCU Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Balkan müziği sanatçısı Goran Bregovic'in konseriyle sona erdi.

Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Uluslararası Mersin Müzik Festivali'nin kapanış konseri, Macit Özcan Spor Kompleksi içindeki Mersinli Ahmet Stadı'nda gerçekleşti. Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile vatandaşlar katıldı. Biletlerin kısa sürede tükendiği konserde sahneye çıkan Goran Bregoviç, 'Ederlezi', 'Kalashnikov', 'Marushka', 'Caje Sukarije' gibi eserlerini seslendirdi. Sanatseverler, Bregoviç'in hareketli şarkılarına danslarıyla eşlik etti. Zabıta ve özel güvenlik görevlileri, oturdukları yerden kalkıp sahne önüne akın eden vatandaşları uzaklaştırdı. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda, Goran Bregoviç ile beraber sahneye çıktığı The Wedding and Funeral Orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.