Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı
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Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı

Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin Uluslararası Limanında (MIP) bir geminin yükleme sırasında denizi kirlettiğini tespit eden ekip, kendilerine verilen para ödülünü Antalya Manavgat'taki orman yangını için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Mersin Uluslararası Limanında (MIP) bir geminin yükleme sırasında denizi kirlettiğini tespit eden ekip, kendilerine verilen para ödülünü Antalya Manavgat'taki orman yangını için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Limandan yapılan açıklamaya göre, Tanzanya bayraklı "Consul" adlı geminin 2 Ağustos'ta denize balast suyu bıraktığını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, yöneticilerine ileten Deniz Hizmetleri ekibine para ödülü verildi.

Ekip, ödüllerini Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalya Valiliğince başlatılan yardım kampanyasına bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, ekibin, ihbarı eş zamanlı olarak Liman Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ilettiklerini belirterek, sonrasında gemiye ceza verildiğini anımsattı.

Ekibi tebrik eden Van Daele, "Burada en büyük teşekkürü MIP Deniz Operasyonlarında görev yapan, çevre bilinci yüksek personelimize ediyoruz. Onların dikkati ve çabası takdire değer. Personelimizin duyarlılığı ve ilgili kurumların koordineli çalışması sayesinde daha büyük çapta yaşanacak kirliliğin önüne geçilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Ekipten baş makinist Osman Can Şahbaz da denizleri korumanın vatandaşlık borcu olduğunu, ödülü ortak kararla bağışladıklarını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince, 2 Ağustos'ta, limandaki yükleme sırasında denize kirli balast bıraktığı belirlenen gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza kesilmişti.

Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı
Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı
Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı
Mersin'de geminin denizi kirlettiğini belirleyen ekip, ödüllerini orman yangınları kampanyasına bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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