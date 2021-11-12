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Mersin'de "Erdemli Vitamin Şenliği" düzenlendi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede narenciyenin faydalarına dikkati çekmek için "Erdemli Vitamin Şenliği" düzenlendi.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede narenciyenin faydalarına dikkati çekmek için "Erdemli Vitamin Şenliği" düzenlendi.

Dr. Devlet Bahçeli Parkı'nda düzenlenen şenlikte, ham maddesi narenciye olan yöresel ürünler sergilendi.

İlçe Kaymakamı Avni Kula, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, narenciye üretiminde Erdemli'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Vatandaşları narenciye hakkında bilgilendirmek için şenlik düzenlendiğini belirten Kula, "İlçemiz, Türkiye limon üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılıyor. Ancak, üretim sadece bununla kalmıyor, portakal ve mandalina da üretiyor. Üretilen kıymetli ürünleri sanayi ürünü haline getirmek ve vitamin deposu bu ürünleri tanıtmak amacıyla bu etkinlik düzenlendi. " diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de C vitamini barındıran ürünleri öğrencilere tanıtmayı amaçladıklarını dile getirerek, şenliğe 27 okuldan 500 öğrencinin katıldığını belirtti.

Şenliğe, Kula ve Açıkyörük'ün yanı sıra, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sergilenen ürünlerden elde edilen gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacağı bildirildi.

Mersin'de Erdemli Vitamin Şenliği düzenlendi

Mersin'de Erdemli Vitamin Şenliği düzenlendi

Mersin'de Erdemli Vitamin Şenliği düzenlendi

Mersin'de Erdemli Vitamin Şenliği düzenlendi

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