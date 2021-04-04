Mersin'de eğitimlerinde başarı gösteren 10 öğrenci hafız oldu
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu.
15 Temmuz Kur'an Kursu'nda eğitimlerinin ardından sınava girip başarı gösteren 10 öğrenci hafız olmanın mutluluğunu yaşadı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
Erdemli Müftüsü Hayri Erenay da ilçede 145 öğrencinin hafızlığa devam ettiğini belirtti.
Hafızlık sevinci yaşayan 13 yaşındaki Ahmet Enes Bulut da eğitimde ve sınavda başarılı olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez