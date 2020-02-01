Mersin'de düzenlenen Toroslar Kar Festivali "renkli" başladı

01.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:03

Mersin'de, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda ilk kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali renkli anlara sahne oldu.

Etkinlik, festival alanına sabahın erken saatlerinde itibaren çok sayıda kişinin gelmesiyle başladı.

Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kardan adam yarışması gibi etkinliklerin düzenlediği festival, renkli anlara sahne oldu.

Aralarında ilk kez karla tanışmanın heyecanını yaşayanların da yer aldığı katılımcılar, alandaki çeşitleri organizasyonlarda eğlendi.

Bölgede etkili olan rüzgara rağmen vatandaşların metrelerce kayarak keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, aileler çocuklarıyla "kar topu savaşı" yaptı.

Yöresel ürünlerin satışının da yapılabileceği stantların da kurulduğu yaylada bazı aileler piknik yaptı.

"Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, organizasyonun vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiğini söyledi.

Festivale olan ilgi sebebiyle kent merkezinden bölgeye gelen servis araçlarını 3 katına çıkardıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar çok keyifli vakit geçirdi, çok mutluyuz. Yaklaşık 40-50 yıldır kış ve kar turizminden bahsediyoruz. Bu yönde ilk adımı atarak bir çığır açmış olduk ve buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı tarım fakat yayla ve kış turizmi de bizim için çok önemli. Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun. Bu yönde önümüzdeki zamanlarda önemli adımlar atacağız."

"İlk defa kar görüyorum, çok güzel bir duygu"

Festivale gelen vatandaşlardan Emine Meral (54) olumsuz hava koşullarına rağmen festivale katıldıklarını belirterek, "Çok eğlenceliydi, değecek bir gündü." dedi.

Muhammed Karaaslan (14) da mutlu bir gün geçirdiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımızla kartopu oynadık, kaydık. Sucuk ekmek yedik. Çok güzeldi buralar. Daha önce kar görmemiştim. İlk defa kar görüyorum. Çok güzel bir duygu, her zaman olmasını isteriz." diye konuştu.

Selma Gedik (22), "Gerçekten çok güzel ve başarılı bir etkinlik oldu. Biz da gayet güzel eğlendik." ifadesini kullandı.

Süheyla Özgür (71) de kızaklarla kayıp kartopu oynadıklarını anlatarak festivalin geleneksel hale getirilmesi gerektiğini aktardı.

Organizasyon yarın konser ve yamaç paraşütü gibi etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA