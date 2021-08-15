Mersin'de belediye otobüsünde unutulan düğün takılarının bulunduğu çanta sahiplerine verildi
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Mersin'de belediye otobüsünde unutulan düğün takılarının bulunduğu çanta sahiplerine verildi

Mersin'de belediye otobüsünde unutulan düğün takılarının bulunduğu çanta sahiplerine verildi
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsünde unutulan ve içinde düğünde takılan altınların bulunduğu çanta, sahiplerine teslim edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsünde unutulan ve içinde düğünde takılan altınların bulunduğu çanta, sahiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da evlendikten sonra balayına çıkarak Tarsus'a gelen Zara ve Murat Ayman çifti, Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası'nı gezdi.

Çift, gezinin ardından ilçe merkezine gitmek için bindikleri belediye otobüsünde, düğünde takılan altınların bulunduğu çantayı unuttu.

Otobüs hareket ettikten sonra çiftin çantayı unuttuğunu fark edenler, durumu şoför Ahmet Güçlü'ye bildirdi.

Çantayı yanına alan Güçlü, seferinin bitmesinin ardından Tarsus Taşıma Grup Amirliği garaj bölümüne giderek çantayı güvenlik görevlilerine verdi.

Görevliler, çantayı yanlarına çağırdıkları Ayman çiftine teslim etti.

"Çantayı bıraktığımız gibi aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ayman, takıların bulunduğu çantayı kaybettikleri için çok üzüldüklerini söyledi.

Ayman, "Çantanın içinde düğüne gelen dostlarımız ve sevdiklerimizin manevi değeri büyük olan, bize destek olmak amacıyla taktığı takılar vardı. O yüzden biraz telaşlandık. Sağ olsun Ahmet Bey bizi rahatlattı. Bıraktığımız gibi aldık. Çantanın içerisinde hangi takılar varsa onları aldık. Bu çok güzel ve dürüst davranışından, işini ve görevini layıkıyla yapmasından dolayı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü Ahmet Güçlü de gerekeni yaptığını, çantayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Mersin'de belediye otobüsünde unutulan düğün takılarının bulunduğu çanta sahiplerine verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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