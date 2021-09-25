Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de psikolojik sorunları bulunduğu ifade edilen koca, baldızının evine giderek şiddetli geçimsizlikten dolayı mahkemelik olduğu eşini ve baldızını vurdu, ardından da aynı silahla kendisine ateş etti. Talihsiz eş, hastanede hayatını kaybederken ameliyatı biten baldız ve saldırgan koca yoğun bakıma alındı. sonra aynı silah ile kendisine de ateş etti. Boşanma aşamasındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ablası ise ağır yaralandı.

MERSİN (İHA) - Silifke Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.'nin evine taşındı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.'yi kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baldız Özge K. ile eniştesi Özkan K.'nın yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı
İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Son Dakika Haberleri
Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu, sonra da kendisine ateş etti

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu, sonra da kendisine ateş etti

 İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi

İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Amelia Hamlin Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 14:29:58. #1.12#