Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisini öldüren koca yoğun bakıma alındı
Mersin'de psikolojik sorunları bulunduğu ifade edilen koca, baldızının evine giderek şiddetli geçimsizlikten dolayı mahkemelik olduğu eşini ve baldızını vurdu, ardından da aynı silahla kendisine ateş etti. Talihsiz eş, hastanede hayatını kaybederken ameliyatı biten baldız ve saldırgan koca yoğun bakıma alındı. sonra aynı silah ile kendisine de ateş etti. Boşanma aşamasındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ablası ise ağır yaralandı.
MERSİN (İHA) - Silifke Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.'nin evine taşındı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.'yi kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baldız Özge K. ile eniştesi Özkan K.'nın yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.