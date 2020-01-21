21.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:26

Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti

MERSİN'in Toroslar ilçesinde bir besicinin hayvanlarının olduğu ağıla giren sahipsiz köpekler, 10 koyunu telef etti, 9'unu da yaraladı.

Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'nda besici Aydın Aslan, 100 bin lira kredi çekerek önümüzdeki Kurban Bayramı için küçükbaş hayvan aldı. İddiaya göre, Aslan'ın evde olmadığı sırada ağıla giren yayladaki sahipsiz köpekler, 10 koyunu telef edip, 9'unu da yaraladı. Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine eksperler geldi. Tutulan raporun ardından telef olan koyunlar, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelince bir araca konularak götürüldü.

Mağduriyetini cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan Aslan, hayvanları banka kredisi ile satın aldığını söyledi. 100 bin lira kredi kullandıklarını belirten Aydın şunları söyledi: "Burada çok sayıda sahipsiz köpek dolaşıyor. Evde olmadığımız bir sırada ağıla girip hayvanlardan 10'unu telef etmiş, 9'u da yaralı. Ölen koyunların büyük bölümü de gebeydi, yaralılardan biri de zaten ölmek üzere. '5 bin lira zararımız var. Hayvanların büyük bir bölümünü Kurban Bayramı için hazırlıyorduk. Banka kredisi ile satın aldığımızdan bazılarının sigortası vardı. Ancak ölen 2 hayvan ile ölmek üzere olan diğer hayvanların sigortası yok. Bu yüzden mağdur olduk. Başka mağduriyetlerin yaşanmaması için bölgedeki sahipsiz köpekler için önlem alınmasını istiyoruz."

Kaynak: DHA

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