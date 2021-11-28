Mersin'de 1000 litre etil alkol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir tırda yapılan aramada 1000 litre etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mersin gişesinde şüphelenilen bir tırı durduran ekipler, dorsedeki aramada toplamda 1000 litre olan 200 bidon etil alkol buldu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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