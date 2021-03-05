Mersin Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme ile birlikte Mersin Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Mersin hangi risk grubunda? Mersin riskli bölgede mi?

Normalleşme ile birlikte Mersin Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Mersin hangi risk grubunda? Mersin riskli bölgede mi? Detaylar haberimizde.

MERSİN CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.