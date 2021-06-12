Mersin Büyükşehir'den Marina'da Deniz Temizliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin 5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamındaki etkinliklerinin son durağı Mersin Marina oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin 5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamındaki etkinliklerinin son durağı Mersin Marina oldu. Dalgıçlar, Marina'da deniz dibine dalarak çok sayıda atığı çıkartıp sergiledi.

Balık adamlar, çeşitli atıkları denizin dibinden gün yüzüne çıkardı Büyükşehir bünyesinde görev alan balık adamlar, deniz dibinden birbirinden ilginç materyalleri gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda plastik ürün, halat, tahta parçaları, hatta alışveriş sepetleri bile deniz dibinden çıkarılarak vatandaşların görmesi için sergilendi.

"Atıkları deniz dibinden çıkartıp sergileyerek farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, yapılan etkinliğin amacından bahsederek, "Biz burada Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir dalış etkinliği yapıyoruz. Dalış etkinliğiyle denizin içerisine herhangi bir sebeple düşmüş veya bir şekilde denize ulaşmış atıkları deniz dibinden çıkartıp sergileyerek farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Geçtiğimiz yıllarda da Marina'da aynı şekilde bir etkinlik yapmıştık"

Çevre Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında Karaduvar'da da benzer bir etkinlik yaptıklarını hatırlatan Demir, "Orada genellikle lastik atığı ağırlıklı bir temizlik oldu. Bunlar daha çok teknelerin kıyıya çarpmasını önlemek amacıyla kullanılan lastikler ama bir şekilde denize düşüyor. Orada kalıyor, kirlilik oluşturuyor ve canlı yaşamını kötü yönde etkiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Marina'da aynı şekilde bir etkinlik yapmıştık. Pazar arabasından tutun, klozet kapağına kadar birçok atık çıkmıştı" diye konuştu.

"Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor"

Denizlerden çıkan her tür atığın denizdeki canlılara zarar verdiğine dikkat çeken Demir, "Özellikle plastik, naylon poşet türü cisimleri deniz canlıları yiyecek sanıp yiyerek ölebiliyorlar. Bu plastik şişelerin üzerinde mavi kapaklar balıkların sırtına yapışıp orda kalabiliyor ve balığın büyümesini engelliyor ve çok fazla deniz canlısına zarar veriyor. Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor. Halkımızdan özellikle denizlerimizin ve şehrimizin kirlenmemesi açısından çöplerin muhakkak çöp kutularına atılmasını rica ediyoruz. Amacımız temiz deniz bilincini oluşturmak" ifadelerine yer verdi.

"Özellikle tekne kullanıcılarını daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Deniz Kirliliği Denetçisi ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Pelin Teymur ise dalış etkinliğini Mersin Marina'da yapmalarının sebebine değinerek, "Mersin Marina'nın şöyle bir özelliği var; Mersin'deki marinalar içerisinde tek mavi bayraklı marinamız. O yüzden Mersin Marina bizim için daha öncelikli bir alan teşkil ediyor. İki gün önce Karaduvar'da dalış yaptık. Orada denizden yaklaşık 10 metreküp kadar çöp çıkardık. Mersin Marina mavi bayraklı bir tesis olduğu için diğer alanlara göre daha temiz olduğunu görüyoruz ve çöp oranımızın daha az olmasını bekliyoruz. Bu konuda özellikle tekne kullanıcılarını daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Yüzey temizliği ya da dip temizliği yaparak bu sorunu çözemeyiz"

Teymur, deniz kirliliğinin yüzde 80'inin kara kaynaklı olduğunu, yüzde 20'sinin de deniz araçlarından kaynaklandığını ifade ederek, "Yüzey temizliği ya da dip temizliği yaparak, çöpleri toplayarak bunu çözemeyiz. Önemli olan kaynağında, birinci kullanıcıdan denize çöpün ulaşmaması, bunun için de evlerde, plajlarda, sokaklarda her yerde çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız, ayrıştırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 12. 6. 2021 09: 14: 29

Kaynak: Habermetre