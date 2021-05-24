Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yönetim sistemi belgesi daha aldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yönetim sistemi belgesi daha aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yönetim sistemi belgesi daha aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kent adına yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 22-26 Şubat tarihlerinde yapılan tetkikler sonucunda 3 yönetim sistemi belgesi daha almaya hak kazandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kent adına yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 22-26 Şubat tarihlerinde yapılan tetkikler sonucunda 3 yönetim sistemi belgesi daha almaya hak kazandığı bildirildi. Böylece, sahip olduğu yönetim sistemi belgelerinin sayısı 4'e ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce çevreye verdiği önem ve yürüttüğü çalışmalar sonucunda 'Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından yapılan tetkikler sonucunda bu kez 'TSE-ISO-EN-9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi', 'TSE-TS-ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' ve 'TSE-TS-ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Belgeler Başkan Seçer'e sunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin almaya hak kazandığı 3 belge, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takdim edildi. 'TSE-ISO-EN-9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, 'TSE-TS-ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Atila, 'TSE-TS-ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni ise Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu Başkan Seçer'e sundu.

TSE'nin dış tetkikleri sonucunda alınan 'ISO- 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Türkiye'de 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk ve tek belediye olma özelliğini sürdürüyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yönetim sistemi belgesi daha aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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