Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeklerin kendisine saldırması nedeniyle yaralanan polis memurunun şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı.

Mersin'de daha önce belediyeye köpeklerle ilgili şikayette bulunduğunu belirten polis memuru, yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğraması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şikayetçi oldu. Seçer, hakkındaki şikayetle ilgili karakola giderek ifade verdi.

"ZAYTUNG HABERİ DEĞİL GERÇEK"

Polis memurunun, sabah camiye giderken 2 köpeğin kendisine saldırdığını ve düştüğünü belirterek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Başkan Seçer, söz konusu şikayeti sosyal medya hesabından "Zaytung haberi değil gerçek!" sözleriyle duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerin ifade verdi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerin ifade verdi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi - Haberler
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