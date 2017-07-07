Mersin Basketbol Spor Kulübü'nde Transfer

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Mersin Basketbol Spor Kulübü, İlknur Dumlu ile anlaştı.



Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını kaydetti.



Işıkay, 28 yaşındaki oyun kurucuya yeni sezonda başarılar diledi.



1,76 metre boyundaki Dumlu, geçen sezon takımında 11,32 sayı, 3,93 ribaunt, 3,46 asist ve 1,49 top çalma ortalamasıyla oynadı.