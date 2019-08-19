MERSİN Başkan Seçer'den mahalle ziyaretleri

19.08.2019 18:07

Başkan Seçer'den mahalle ziyaretleri

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerine ziyarette bulunup, mahallelinin sorunları ile taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Seçer, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinde oturanlarla bir araya geldi. Bölge halkının sorun ve taleplerini dinleyen Seçer, açıklamalarda bulundu. Belediyedeki tüm harcamaların kontrol altında tutulduğunu belirten Seçer, yetkililere bu konuda talimat verdiğini söyledi. Belediyeyi borçlu devraldıklarını söyleyen Seçer, kanun dışı yapılan işlere rastlaması halinde, ucu nereye dokunursa dokunsun müdahale edeceğini kaydetti. Başkan Seçer, bazı eleştiriler aldığına da değinerek, Kanun bilmeyen, yetkilerim nedir bilmeyen ve ağzı olan herkes konuşuyor. Bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim de kimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok. Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin, diye bütün dosyaları açtırdım. Hepsi müfettişlerin elinde. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarmak bizim kitabımızda yazmaz diye konuştu.

Başkan Seçer, tasarruf tedbirleri sayesinde geçmiş yıla göre ilk 100 günde 84 milyon TL tasarruf ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: DHA