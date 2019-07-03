MERSİN 110 yaşındaki Fatma teyzeye özel bakım

110 yaşındaki Fatma teyzeye özel bakım

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğen Fatma Kurnaz (65) ile birlikte yaşayan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekibi tarafından 15 günde bir ziyaret edilerek kişisel bakımı yapılarak sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Tarsus ilçesindeki Eski Ömerli Mahallesi'nde yeğeni Fatma Kurnaz ile birlikte yaşayan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık ve bakım hizmetinden yararlanıyor. 15 günde bir bakım hizmeti vermeye gelen yaşlı bakım teknikerleri ile büyükanne-torun ilişkisi kuran Fatma Teyze, personelin yolunu gözlüyor. Güler yüzleri, özverili çalışmaları ve verdikleri güvenle sevgisini kazanan teknikerleri artık aileden biri olarak gören Fatma Kurnaz, yaklaşık 1,5 yıldır bakım hizmeti alırken, her seferinde sarılıp öperek ve dualarla uğurluyor.

Kaynak: DHA