Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı - Haberler
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Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.

Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yorumlar (4)
Emre Guler:boşu boşuna gencecik bır ınsan gıttı yazık allah rahmet eylesın Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Vatandaş :Arkadaşlar çok dikkat edin bu tip şeylere; gıda veya içecek kaplarını kimyasal malzeme saklamak için kullanmayın. Hastanede denk gelmişti; adam çocuğunun mama kabına alçı koymuş; annesi de sütle karıştırıp bebeciğe zorla yedirmiş, yitip gitti sübyan. Annem bir gün oksijenli suyu su şişesine koymuş mutfağa; babam da su zannedip buzdolabına koymuş. Kardeşim su niyetine dikti kafaya, aklımız gitti ciddi bir şey olmadı iyi ki. Bir şeyi yemeden, içmeden önce mutlaka koklayın. Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
Umeyr Usab Bin:Tahminimce biri bilerek yapmıştır. 2 şişenin benzerliği ve birinin içindeki mermer cilası mıdır nedir su şişesinin yanında ne geziyor.... Allah rahmet eylesin inşaallah ?? Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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