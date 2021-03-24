Mermanat ne demek? Mermanat Köyü nerede? Mermanat neden meşhur?
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Mermanat ne demek? Mermanat Köyü nerede? Mermanat neden meşhur?

24.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:43
Mermanat ne demek? Mermanat Köyü nerede? Mermanat neden meşhur?

Mermanat sözcüğü sık sık karşımıza çıkmaktadır. Mermanat sözcüğünün gündem olmasının nedeni ise adını aldığı köydür. Peki, Mermanat Köyü nerede? Mermanat ne demek? Mermanat Köyü nerede? Mermanat neden meşhur?

Mermanat sözcüğü sık sık karşımıza çıkmaktadır. Mermanat sözcüğünün gündem olmasının nedeni ise adını aldığı köydür. Peki, Mermanat Köyü nerede?Mermanat ne demek? Mermanat Köyü nerede? Mermanat neden meşhur? İşte detaylar haberimizde...

MERMANAT NE DEMEK?

Mermanat, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı bir köyün adıdır. Bu köyün gündeme gelerek meşhur olmasının sebebi ise Zeynep Keçeciler ismindeki yönetmenin çekmiş olduğu bir belgesel filmdir. Bu insanlık belgeseli köyün yavaş yavaş terkedilişini ve nihayetinde boş evler ve terkedilmiş çay tarlaları arasında son kalan ailenin de köyden ayrılışını anlatır. Nokta nine diye bilinen 80 yaşındaki bir yaşlı insanın köyde tek başına kalmasının hazin bir öyküsü ile Mermanat köyü gündeme gelmiştir.

MERMANAT KÖYÜ NEREDE?

Mermanat köyü Karadeniz Bölgesinde, Rize ilinin Pazar ilçesine bağlı bir köydür. Mermanat köyü Pazar ilçesine ise 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Mermanat köyü bir belgesel filme konu olunca meşhur olmuştur. Mermanat köyü sakinleri göç edince köyde yaşayan 9 yaşındaki Bahri ve 12 yaşındaki Damla ismindeki çocuklarla anneleri ve 80 yaşındaki Nokta halaları belgesele de konu olmuşlardır.

GERİDE KALAN MERMANAT KONUSU NEDİR?

Mermanat Köyü'nün terkedilmişliği üzerine bir öykü...

Rize'nin Pazar ilçesine 40 km. uzaklıkta bir köy; Mermanat. Ve onun göçün ardından geride kalan sakinleri. Bahri 9, Damla 12 yaşında. Mevsimlik işçi olarak çalışan babaları büyük şehre gidince, anneleri Ayşe ve 80 yaşındaki komşuları Nokta Hala ile köyde kalıyorlar. Kendi anlatımları ile herkesin göçüp gittiği bu topraklara sahip çıkıp, göz kulak oluyorlar. Peki ama nereye kadar!!!

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 09:46:35. #1.14#
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