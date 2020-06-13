Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde
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Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde Zeytinburnu'nunda bu yıl 21. düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin 2. gününde 3 farklı konuk ile online konferanslar verildi.

13.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:05

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde

İSTANBUL - Zeytinburnu'nunda bu yıl 21. düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin 2. gününde 3 farklı konuk ile online konferanslar verildi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali bu yıl da 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. 20 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen festival, bu yıl yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılıyor. Dün Merkez Efendi Camii'nde Merkez Efendiyi anma gecesi ile başlayan festival kapsamında bugün 'Geleneksel Tıp Konuşmaları' etkinliği düzenlendi. Festivalin ilk konuğu "doğal tütsü yapımı" konusuyla Rana Babaç Çelebi'ydi. İkinci konuk ise Prof. Dr. Nil Sarı'ydı. Sarı, gündemde olan korona virüs (Covid-19) ile bağlantılı olarak "Osmanlı'da bulaşıcı hastalıklara karşı kurumlaşma" konulu bir konuşma yaptı. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleştirilen festival, online olarak Zeytinburnu Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

Prof. Dr. Nil Sarı, " Osmanlı'da salgın hastalıklara karşı kurumlaşma var mıydı ve bu kurumlar neydi? Bunları örnekleri ile anlatmak istiyorum. Son aylarda biz bir virüs dolayısıyla çok farklı bir hayat yaşamaya başladık ve hepimiz dedik ki bütün dünya değişecek hayat bundan sonra böyle olmayacak. Ama şimdi göreceğiz ki 100 sene öncesinde ve daha da önce hayat hep böyleydi. Osmanlı da aynı durumdaydı. Bulaşıcı hastalıklar salgın yaptığı zaman bütün ülkeye ve kıtaya yayılır. Çiçek ve frengi gibi hastalıklar yeterince bilinmiyordu tek çare tecrit edilmekti. Örneğin cüzamlılar cüzamhanelerde tecrit edilirlerdi. Topluma karışmalarına izin verilmezdi. Cüzamhane örneği de göstermek istiyorum " diyerek, sözlerini görsel örneklerle de destekledi.

Festivalin kapanışı ise yarın İlyas Yalçıntaş konseri ile gerçekleşecek.

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde

Kaynak: İHA

Manşet

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