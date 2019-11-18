18.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:19

Merkez Bankasından "Modernin Dili" sergisi

AMASYA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Amasya Saraydüzü Kışlası'nda "Modernin Dili" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayan serginin açılışına Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyesi Ömer Duman ve çok sayıda davetli katıldı. Türk resim sanatının gelişimini örnekler üzerinden anlatan sergide "Tabiatı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu", "Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Décosu", "Paris Ekolü ve Türkiye'de Soyutun İnşası", "1968 Kuşağı Sanatçıları" ve "1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler" başlıklarından oluşan 5 bölüm yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'nda yer alan üç boyutlu çalışmalardan da ufak bir seçkinin yer aldığı sergi, 36 sanatçıya ait seçkin 41 eserden oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyesi Ömer Duman, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluşundan bu yana sanatın desteklenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesinin medeniyetler için taşıdığı büyük önemin farkında olarak sanat koleksiyonlarında sayıları 900'ü aşan eseri yurt içinde ve yurt dışında değişik şehirler ve değişik ülkelerde Türk kültür ve sanatının tanıtılması anlamında önemli aktiviteler yerine getirmektedir ve bu da sergiyi düzenlediğimiz ülkelerdeki hem Türklerin tanınması hem de uluslararası arenada ülkemizin diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi anlamında ciddi katkılar sağlamaktadır" dedi.

Amasya Valisi Varol, "Burada Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılını yılın başından beri çok çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Burada yaptığımız bu etkinliklerin önemli parçalarından bir tanesi bugün burada gerçekleştirdiğimiz sergi faaliyeti. Merkez Bankamız bugün belki de dünyada çok önemli sayılabilecek bir sanat koleksiyonuna sahip. Bu sanat koleksiyonunu hem yenileyerek ülkemizin kültür birikimine, sana birikimine önemli bir katkıda bulunuyor, hem de çeşitli vesilelerle bu eserleri ülkemizin farklı yerlerinde sanatseverlerle buluşturarak, çok önemli bir işlev icra ediyor" diye konuştu.

Daha sonra sergi protokol üyeleri ve sanatseverler tarafından gezildi.

Kaynak: İHA