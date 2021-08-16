"Merkez, 60 Evler'de acayip deprem oldu"

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"Merkez, 60 Evler'de acayip deprem oldu" 17 Ağustos gecesi polis ekiplerinin telsiz konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti.

"Merkez, 60 Evler'de acayip deprem oldu"

17 Ağustos gecesi polis ekiplerinin telsiz konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

KOCAELİ - 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. Deprem gecesi polis ekiplerinin konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin acıları hala tazeliğini korurken, üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen izleri Kocaeli'nin her köşesinde görülüyor. Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu '155 Haber Merkezi'ne bildiriyor. Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.

Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:

"- Merkez deprem oluyor

- Anlaşıldı dikkatli olun

- Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim

- Burada ışıklar gitti

- Merkez 60 Evler'de acayip deprem oldu

- Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun

- Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı

- Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı

- Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın

- Benzinliğin bahçesindeki 4-5 katlı bina tamamen çöktü

- Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar

- İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor

- Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız

- NATO ve Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var

- Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var

- Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir

- Küçük çapta hasarlar mevcut.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe