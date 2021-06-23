Merkel: "Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli"
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Merkel: "Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli"

Merkel: 'Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, "Libya halkının geleceği hakkında karar vermesi hususunda ortak mesaj vermemiz önemli" ifadelerini kullanırken, Blinken ise, "Almanya dünyada ABD'nin en iyi ortağı" dedi.

Libya'da iç savaş sorunlarının ve aralık ayında yapılacak seçimlerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesinin ele alındığı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen İkinci Berlin Konferansı sona erdi. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ederken, konferansa Almanya, Türkiye, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler ve ilk kez Libya'nın geçiş hükümeti katıldı. Konferansın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konferansa katıldığı için Blinken'e teşekkür eden Merkel, "Libya halkının geleceği hakkında karar vermesi hususunda ortak mesaj vermemiz önemli. Aynı zamanda uluslararası ortakların bu yolda yanımızda yürümesi de önemli. Libya'daki durumun ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Hem Afrika perspektifinde hem de Afrika Avrupa ilişkileri çerçevesinde" dedi.

İkili görüşmede transatlantik gündemini de ele alacaklarına değinen Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile G7 ve NATO zirvelerinde bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirtti. Merkel, Biden'la dünyadaki jeopolitik meydan okumaları tanımlamada aynı zamanda buna nasıl yaklaşacakları konusunda ortak zemin bulduklarını vurguladı. Başbakan Merkel, dünyadaki bütün görüş farklılıklarına rağmen iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine dikkat çekti.

"Almanya dünyada ABD'nin en iyi ortağı"

Merkel'in ardından konuşan Blinken ise, iki ülkenin ilişkilerini uzun bir Alman-Amerikan ilişkileri geçmişi üzerine inşa ettiklerini dile getirdi. Almanya'nın dünyada ABD'nin en iyi ortağı olduğunu dile getiren Blinken, "Federal Almanya, uluslararası işbirliği söz konusu olduğunda 'örnek' bir ülkedir" dedi.

Almanya ile ABD'nin birlikte çalışmaları gerektiğinin önemine atıfta bulunan Blinken, karşılaşılan zorluklar karşısında hiçbir ülkenin tek başına hareket edemeyeceğinden dolayı işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı. Blinken ayrıca, Libya'nın istikrarı, güvenliği ve birliği gibi konuların önemine dikkat çekti. - BERLİN

Merkel: 'Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli'
Merkel: 'Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli'
Merkel: 'Libya halkının geleceği hakkında karar vermeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
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