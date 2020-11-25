Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir saldırgan, başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu. Otomobilin üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" gibi ifadelerin yazdığı görüldü.

Koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestoların düzenlendiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu. Bu sırada başbakanlık binasının dış kapısına şüpheli bir araba çarptı.

BARİKATA ÇARPARAK DURDU

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan araç, Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu. Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Kapıda ya da araçta herhangi bir hasar gözükmezken, polis sürücüyü gözaltına aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler: