Merkel İle Trump Arasındaki Tokalaşma Krizi Nihayet Çözüldü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Hamburg'da başlayacak G20 Zirvesi öncesi basın açıklaması yaptı. Merkel, "G20 üye ülkelerinin liderlerini ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"PROBLEMLER VAR"

Merkel, bir basın mensubunun "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum" diye cevap verdi.

MERKEL, TRUMP'LA TOKALAŞTI

Merkel Trump'la G20 zirvesinde tokalaştı. Merkel'in ABD ziyareti sırasında basın toplantısı öncesindeki görüşmede Merkel'in, yanında oturan Trump'a, tokalaşarak poz vermeyi teklif etmesi ancak Trump'ın bu söze aldırmayıp ya da duymayıp basın mensuplarına bakmaya sürdürmesi çok konuşulmuştu.

Kimilerince Trump'un bu hareketi tepki olarak yaptığı iddia edilirken; Merkel'i duymazlıktan geldiği iddia edilen o anlar sosyal medyada da yer bulmuştu.